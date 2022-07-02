Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15:23.49’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlama finalinde 14.05m’lik atlayışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlama finalinde 14.05m’lik atlayışıyla gümüş madalya kazandı.
Spor 02.07.2022, 22:43
19. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlama finalinde 14.05m’lik atlayışıyla gümüş madalya kazandı.