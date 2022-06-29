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19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar finalinde 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 68 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa’da Pauline Lecarpantier’e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 68 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa’da Pauline Lecarpantier’e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Spor 29.06.2022, 23:26
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 68 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa’da Pauline Lecarpantier’e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.