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19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 57 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus’tan Siwar Bouseta’yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 57 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus’tan Siwar Bouseta’yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 57 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus’tan Siwar Bouseta’yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.
Spor 29.06.2022, 22:42
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 57 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus’tan Siwar Bouseta’yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.