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19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan’dan Maria Prevolaraki’ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan’dan Maria Prevolaraki’ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Spor 29.06.2022, 21:59
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan’dan Maria Prevolaraki’ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan’dan Maria Prevolaraki’ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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