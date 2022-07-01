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Sarıgül: "NATO’da iktidar ’başarılı olduk’ diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de ’iktidar başarısız oldu’ diye sevinmesin"
19. Akdeniz Oyunları’nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan’dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan’dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan’dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Spor 01.07.2022, 23:00
19. Akdeniz Oyunları’nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan’dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.