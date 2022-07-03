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19. Akdeniz Oyunları’nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Spor 03.07.2022, 13:11
19. Akdeniz Oyunları’nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.