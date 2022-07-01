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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200m kurbağalama finalinde 2:11.26’lık derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4:40.97’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Spor 01.07.2022, 20:12
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.