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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.19’luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.03’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Deniz Ertan, kadınlar 400m serbest stil finalinde 4:08.04’lük derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Deniz Ertan, kadınlar 400m serbest stil finalinde 4:08.04’lük derecesiyle altın madalya kazandı.
Spor 05.07.2022, 20:16
19. Akdeniz Oyunları’nda Deniz Ertan, kadınlar 400m serbest stil finalinde 4:08.04’lük derecesiyle altın madalya kazandı.