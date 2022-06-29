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19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan’dan Ria Vojkovic’i 35-28 yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan’dan Ria Vojkovic’i 35-28 yenerek altın madalya kazandı.
Spor 29.06.2022, 18:39
19. Akdeniz Oyunları’nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan’dan Ria Vojkovic’i 35-28 yenerek altın madalya kazandı.