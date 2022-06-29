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19. Akdeniz Oyunları’nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya’dan Pablo Abian Vicen’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya’dan Pablo Abian Vicen’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Spor 29.06.2022, 19:52
19. Akdeniz Oyunları’nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya’dan Pablo Abian Vicen’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya’dan Pablo Abian Vicen’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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