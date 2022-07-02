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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
Spor 02.07.2022, 21:24 02.07.2022, 21:37
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.