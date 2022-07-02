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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Spor 02.07.2022, 21:24 02.07.2022, 21:37
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

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