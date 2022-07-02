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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15:23.49’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15:23.49’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Spor 02.07.2022, 22:56
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15:23.49’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15:23.49’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

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