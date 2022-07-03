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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Spor 03.07.2022, 23:12
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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