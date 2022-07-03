19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.