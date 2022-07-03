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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti. Yapılan itiraz ardından bayrak takımı resmi gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.
Spor 03.07.2022, 22:40
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.