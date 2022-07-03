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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.

Spor 03.07.2022, 22:40
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3:04.55’lik deresi ile gümüş madalya kazandı.

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