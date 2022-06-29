Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı.
Spor 29.06.2022, 17:57
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı.