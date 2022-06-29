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İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi.
19. Akdeniz Oyunları’nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya’dan Pablo Abian Vicen’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
Spor 29.06.2022, 19:38
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.