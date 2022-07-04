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19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Ekaterine Avramova, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve İlknur Nihan Çakıcı’dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya’ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
19. Akdeniz Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya’ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
Spor 04.07.2022, 20:50
19. Akdeniz Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya’ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.