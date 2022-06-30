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19. Akdeniz Oyunları’nda 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.

Spor 30.06.2022, 19:38
19. Akdeniz Oyunları’nda 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.

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