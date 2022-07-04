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19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Ekaterine Avramova, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve İlknur Nihan Çakıcı’dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Ekaterine Avramova, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve İlknur Nihan Çakıcı’dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Ekaterine Avramova, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve İlknur Nihan Çakıcı’dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı.
Spor 04.07.2022, 21:30
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Ekaterine Avramova, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve İlknur Nihan Çakıcı’dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı.