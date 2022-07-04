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Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Baturalp Ünlü’den oluşan milli takım 3:36.29 derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Baturalp Ünlü’den oluşan milli takım 3:36.29 derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Baturalp Ünlü’den oluşan milli takım 3:36.29 derecesiyle bronz madalya kazandı.
Spor 04.07.2022, 21:59
19. Akdeniz Oyunları’nda 4x100m bayrak finalinde Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Baturalp Ünlü’den oluşan milli takım 3:36.29 derecesiyle bronz madalya kazandı.