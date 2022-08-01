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18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya’yı mağlup etti

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Almanya’yı 68-64’lük skorla yendi.

Spor 01.08.2022, 23:02
18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya’yı mağlup etti

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Almanya’yı 68-64’lük skorla yendi.

18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda Almanya ile karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 39-39 eşitlikle tamamlanırken, ay-yıldızlılar müsabakayı da 68-64’lük skorla kazandı.

Millilerde; Kerem Konan 21, Berke Büyüktuncel 11 ve Tan Yıldızoğlu ile Hamza Mestoğlu da 10 sayı kaydetti. Almanya’da ise Kilian Brockhoff 16 sayıyla oynadı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Büyük Britanya ile karşılaşacak.

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