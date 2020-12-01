17 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kocaelispor’un maçları ertelendi

17 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkan Kocaelispor’un Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçlar ertelendi.

3. Lig’de mücadele veren Kocaelispor’un 17 futbolcusunun ve kulüp başkan vekili Engin Koyun’un korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Futbolcular takımın Körfez ilçesinde bulunan tesislerinde karantinaya alındı. Kocaelispor konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında tesislerinin bir süreliğine kapatıldığını duyurdu. Kocaelispor’un lig kapsamında 3 Aralık tarihinde karşılaşacağı Anagold 24 Erzincanspor ve 9 Aralık’taki Hekimoğlu Trabzon maçları ertelendi.

Konu ile ilgili Kocaelispor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Başkan Vekilimiz Engin Koyun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. 10 futbolcumuzun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sebebiyle Kahramanmaraşspor maçına 15 kişilik eksik kadromuz ile çıktık. Bizim için bu sezonun en anlamlı karşılaşmasında, sahada sonuna kadar mücadele edip galip gelen futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyoruz. Genç kalecimiz Doğukan’ın bu maçtaki soğukkanlı performansı ve daima hazır olduğunu bizlere göstermesi, Kahramanmaraşspor maçının altı çizilmesi gereken noktalarının başında gelmektedir. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın tesiste izolasyonları sağlanmıştır ve gerekli tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Diğer oyuncularımız cuma gününe kadar izinli olup, cuma günü çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Ülkemizde, şehrimizde hatta takımımızda birçok Covid-19 vakası bulunmasından dolayı tesislerimiz bir sonraki bilgilendirmeye kadar karantina altına alınacak ve dışardan girişe müsaade edilmeyecektir. Takımımızda 17 futbolcumuzun Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı Anagold 24 Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağımız müsabakalar ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.