16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Portekiz’i mağlup etti

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyona Elemeleri 2. Raunt’ta karşılaştığı Portekiz’i 3-1 yendi.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Slovenya’nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’taki ikinci maçında, Portekiz ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça üstün bir oyun sergileyen milliler rakibini 22-25, 26-24, 25-16, 25-17 setlerin ardından 3-1 mağlup etti. Milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00’de Slovenya ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’ta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde yapılacak.