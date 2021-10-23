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150 sporcunun iki teker üstündeki mücadelesi başladı

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olan UCİ BMX Supercross Dünya Kupası sıralama yarışları başladı.

Spor 23.10.2021, 13:18
150 sporcunun iki teker üstündeki mücadelesi başladı

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olan UCİ BMX Supercross Dünya Kupası sıralama yarışları başladı.

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Supercross Dünya Kupası sıralama yarışları verilen startın ardından başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayan yarışlara 23 ülkeden 150 sporcu katılıyor. Sabah saatlerinde antrenman turlarına çıkan sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda en hızlı süreyi yapmak için ter döküyor. Elit kadınlar, elit erkekler, 23 yaşaltı erkekler, 23 yaşaltı kadınlar kategorilerinde yapılacak şampiyonada ’BMX’ yarışları bölümü ise bugün saat 14.00’te başlayacak.

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