15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası İstanbul’da başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası yarın TGF Silivri Golf Sahası’nda başlıyor.

Turnuvada Kemer Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 59 oyuncu mücadele edecek. Müsabakalar 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 09.30’da shotgun olarak başlayacak.

Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek.