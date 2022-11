15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon’da düzenlenecek

Türkiye’de ilk kez Trabzon’da düzenlenecek olan 15. Paten Futbolu Dünya Kupası öncesi Dünya Paten Futbolu Federasyon Başkanı Mehdi Salman Pour, "İngiltere, Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda, Brezilya, İtalya ve Belçika’da 14 paten futbolu dünya kupası başarı ile düzenlendi. Şimdi Türkiye ve spor şehri Trabzon, 8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 15. Paten Futbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Trabzon Valiliği, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu iş birliğiyle 15. Paten Futbolu Dünya Kupası Türkiye’de ilk kez düzenlenecek. 8-18 Aralık tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek uluslararası spor organizasyonuna 95 ülke davet edilirken, sayılı günlerin kaldığı dünya kupası öncesi Dünya Paten Futbolu Federasyon Başkanı Mehdi Salman Pour basın toplantısı düzenledi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısına Pour’un yanı sıra Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayım Adanur, organizasyon genel sekreteri Yaşar Ulusoy ve organizasyon komitesi üyeleri katıldı. Paten futbolunun 141 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Dünya Paten Futbolu Federasyon Başkanı Mehdi Salman Pour, "Trabzon’da 15. Paten Futbolu Dünya Kupasına 23 günümüz kaldı. Dünyada 3 futbol var. Futbol, paten futbolu ve Amerikan futbolu. Paten futbol yeni bir spor değil. 1882’den günümüze yaklaşık 141 yıllık bir geçmişe sahiptir. İngiltere, Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda, Brezilya, İtalya ve Belçika’da 14 paten futbolu dünya kupası başarı ile düzenlendi. Şimdi Türkiye ve spor şehri Trabzon, 8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 15. Paten Futbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor. Dünya kupası için 95 ülkeyi davet ettik. Bu organizasyona her ülkeden 2 milli takım katılabilir. Her takım 10 sporcu ve 2 takım koçu ve menajeri içerir. Bu sporun güzel tarafı kadın ve erkek sporcular aynı takımda birlikte oynamalarıdır. Aynı zamanda bu organizasyonumuzun içerisinde 10 günlük uluslararası fuarımız olacak. Organizasyonda 100 hakem olacak. 60 hakem yabancı olacak, 40 hakem Trabzon’dan olacak. Her gün eğitim veriyoruz. İnşallah 40 profesyonel hakem bu organizasyonda katılacak" şeklinde konuştu.

Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Adanur: "24 saat çalışarak Trabzon’u dünya kupasına hazırlıyoruz"

Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ise yaptığı açıklamada, "115 günde bir dünya kupası yapmayı kabul etmek yürek isterdi. Biz bunu kabul ettik. Trabzon zorların şehridir. Trabzon’da futbol her türlü oynanır sloganı ile yola çıktık. İnanıyorum ki kalan eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Türkiye’ye, şampiyon şehir Trabzon’a yakışır bir dünya şampiyonası yapacağız. 24 saat çalışarak Trabzon’u dünya kupasına hazırlıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Milli takımımız yoktu onu hazırlıyoruz. Ciddi bir gayret ediyoruz. Finallere götürecek bir takım yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

11 Aralık’ta yapılacak açılış töreni ile ilk resmi maçın oynanacağını belirten Organizasyon Genel Sekreteri Yaşar Ulusoy ise karşılaşmaların Hayri Gür, Yomra ilçesi ve KTÜ’de oynanacağını belirtti. 17 Aralık’ta final maçının ardından madalya ve kupa töreni olacağını vurgulayan Ulusoy, "Paten ile oynandığı için çok hızlı ve süratli bir organizasyon. 40 dakika süresi var. 5 dakika mola var. Antrenmanlarını seyrediyoruz baya hareketli etkinlik. Şehir olarak hareketliliği sevdiğimiz için halkımızın beğeneceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.