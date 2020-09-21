15. İstanbul yarı maratonu koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül 2020 Pazar günü (bugün) koşuldu. World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren ve Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulan yarışa bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla (kısıtlı kontenjanla) 2.500 koşucu katıldı. Yarışı erkeklerde 1:03:16’lık derecesiyle Sezgin Ataç, kadınlarda ise 1:13:17’lik derecesiyle Fatma Demir kazandı.

Dünya maratonlarının pek çoğunun ertelendiği veya iptal edildiği dönemde pandemiye dair tüm etkinlik kriterlerini yerine getirerek gerçekleştirilen yarışta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısı, bekleme alanındaki düzenlemeler, hijyen kuralları, güvenli alan uygulaması gibi çalışmalarla sporcular güvenli bir ortamda yarışı tamamladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul’un bir global marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz. Yarı maratona yedinci kez ismimizi vermekten mutluluk duyduk. Pandemi nedeniyle hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşadık. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlendi. Ayrıca, paten tutkunları da yarı maratona katıldı. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahiplendik. Fiziksel ve sanal koşuya katılan tüm koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim ettik. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Değerli işbirliklerinden ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor, tüm katılımcıları kutluyoruz.”

Türkiye’de bir ilk: Sanal Yarı Maraton

Katılımcı kısıtlaması nedeniyle fiziki koşuda yer alamayanlar için ise ilk kez “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlendi.

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 km ve 10 km koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirerek (19-20 Eylül) bu tarihi koşuda yerini aldı. Sporcular bu sayede diledikleri yerde, kendi seçtikleri parkurda koşuyu tamamladı.

21K Patenli Koşu kategorisi

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini aldı. 09.50’de verilen Patenli Koşu startı ile parkura çıkan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Güvenli Alan Uygulaması

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de ‘Güvenli Alan’ uygulamasıydı. Yarış öncesi sporculardan alınan HES kodlarıyla sağlanan ‘Güvenli Alan’ ile sağlık açısından oluşabilecek tehditler en aza indirgendi.

Sporcular, etkinlik alanına asılan kare kodlarla alana girerken, içerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bu uygulama katılımcılar için güvenli alanı oluşturdu.

Yeşil Maraton konseptiyle koşuldu

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.