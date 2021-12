1461 Trabzon FK’da hedef şampiyonluk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon FK’da Başkan Celil Hekimoğlu, ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde bitirdiklerini belirterek, ikinci yarıda ise verdikleri emeği şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini söyledi.

Hedefli konuşmayı sevmediğini fakat hedefsiz de yaşayamadığını kaydeden Celil Hekimoğlu, “Biz sezona başlarken çok iddialı kelimeler kullanmadık ama iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Daha genç, daha dinamik kadro kurduk. Ben bunu çok fazla deklare etmeyi sevmem, çok düşman toplamaya gerek yok ama biz zaten bir hedef bekliyorduk. İlk 5’te yani Play-Off’un içerisinde olacağımızı düşünüyorum. İlk yarıda beklentilerimizi karşıladık diyebilirim. Ama bu işi buraya kadar getirmişken, burada bırakmamak lazım. Bundan sonra da şampiyonluğa taşımak lazım. Play-Off’larda iki yıldır kaybediyoruz. Bu işin doğrusu Play-Off’lara kalmadan şampiyon olmak lazım. Karşımızda 6-7 tane aynı hedefe koşan çok iddialı takımlar var. Sonuna kadar zorlayacağız. Ondan sonrası nasip” ifadelerini kullandı.

1461 Trabzon FK isim değişikliğinin büyük bir proje olduğunu da belirten Hekimoğlu, “Biz bu projeyi 6 aydır takip ediyoruz. Çok zor bir süreci oldu. Bu işi sonlandırana kadar hiç kimseye bir şey söylemedik. Çünkü gerçekten zor bir süreçti. 1461 Trabzon’un faaliyeti devam ediyordu. Bu süreçte sağ olsunlar Trabzonspor Kulübü de bize bu ismin yaşatılması anlamında çok destek verdi. Kulübe ilk ‘1461 Trabzon’ ismini veren kardeşimiz Serkan Kılıç bize çok destek verdi. Trabzonspor Kulübü’nden Genel Müdür Sinan Zengin’e ayrıca bir parantez açmamız lazım. Önemli bir süreci o yönetti ve sağ olsun çok başarılı bir şekilde götürdü. Burada en çok emek onundur diye düşünüyorum. En sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu onay verdi. O da zor bir süreçti. Orada Nihat Özdemir başkanımız toplantıda bize destek verdi. Gerçekten zor bir süreci biz çok iyi bir şekilde halletmiş olduk. 1461 Trabzon’un Türk futbolunda yaptıkları ortada. Kabul gördüğü bir isim, kabul gördüğü bir misyonu var 1461 Trabzon’un. Biz Hekimoğlu ismi ile devam etmek istemedik. Çünkü bu bizim firma ismimiz. Daha çok sponsor ismi olarak kullandık ama takım sanki Hekimoğlu’nun takımı gibi oldu. Biz bunu istemiyoruz. Biz Trabzon’da Trabzon’un ikinci takımının olmasını istiyoruz bu takımın. Bunun da bizim özel ismimizle olmasının ihtimali yoktu. Bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten ilan ettiğimizden bu yana inanılmaz bir teveccüh ve inanılmaz bir destek geldi kulübümüze. Bundan sonra her anlamda kulübümüzün daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün ki bir Play-Off maçı yapıyorsunuz. Hekimoğlu gitmek başka, 1461 Trabzon gitmek başkadır her zaman. Çünkü daha güçlü olursunuz. Ben inanıyorum bizim kulübümüzün yönetici yapısında da çok büyük değişiklikler olacaktır. Güçlü isimler kulübümüzde yöneticilik yapmaya başlayacaktır. Her yönüyle hem Trabzon kazanacak hem de kulübümüz kazanacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Celil Hekimoğlu, şunları söyledi:

"Stada taraftarımızı getirme işini çözemiyoruz kolay kolay. Tabi bu sezon Trabzonspor’umuzun çok büyük bir şampiyonluk mücadelesi var. Tabi biz de büyük bir şevkle ve büyük bir heyecanla Trabzonspor’un şampiyonluğunu bekliyoruz. Bizim çocuklarımızla beraber, torunlarımızla beraber inşallah bu sezon bir şampiyonluk kutlayacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız oraya konsantre olduğu için oradan bize zaman ayıramıyor henüz. Bu hafta Başakşehir maçı vardı. İnanılmaz bir izdiham, saha 100 bin olsa dolacaktı sanki. Ertesi gün tabi taraftar yoruldu. Hava güzel oluyor yaylaya gidiyor derken biz ikinci planda kalıyoruz. Tabi normaldir takdir ediyorum, kabul ediyorum. Ama biz daha çok destek istiyoruz. Çok güzel ve şirin bir stadımız var. Takımımız şampiyonluğa gidiyor. Artık 1461 Trabzon bu şehrin bir takımı. Desteği hak eden bir takımı. Biz de çok emek veriyoruz. İkinci yarıda bizde burada bazı görsellikler katarak, orayı daha heyecanlı hale getirmek istiyoruz. İyi bir takım kuracağız, ikinci yarıda takviyelerimiz olacak. Bütün Trabzon’u, bütün sporseverleri bizim maçlarımıza da bekliyoruz."

Son olarak planlamaları hakkında da açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, “Yönetimimiz ve teknik direktörümüzle beraber 3-4 saatlik bir toplantı yaptık. Takımımız izne ayrıldı. 2 Ocak’ta topbaşı yapacağız. Transfer planlaması yapıyoruz ama devre arasında transfer yapmak çok zor ve biz hep iyi oyuncu almak istiyoruz. Artık takıma direkt katkı yapacak oyuncu almak istiyoruz. Bu da çok zor. Alacağın oyuncular da takımlarının iyi oyuncuları olmuş oluyor. Zor bir süreç, çalışıyoruz. Bakalım sonunda ne olacak. Ama inanıyorum, bu takım ikinci yarıda çok daha güçlü olacak” şeklinde konuştu.