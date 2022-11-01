13 ülkeden bin 159 bisikletçi Çeşme’de bir araya gelecek

Veloturk iş birliği ve Carraro’nun isim sponsorluğunda Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro, Çeşme’de 13 ülkeden binlerce bisikletçinin pedal çevireceği yarış 5-6 Kasım tarihlerinde altıncı kez düzenlenecek.

Yarışın bu yıl Gran Fondo World Tour takvimine de alınmasıyla beraber yarışa büyük ilgi oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın pek çok yerinden bisikletçiler, Çeşme’ye bu anlamlı yarış için akın edecek. 13 ülkeden bin 159 bisikletçinin katılacağı yarışta toplanan katılım bedelinin tamamı Veloturk’ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarış, 110 km’lik Carraro Parkuru ve 63 km’lik Toyota HYBRID Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak.

110 kilometrelik uzun yarış Carraro Parkuru, saat 08.00’da Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve bin 320m + tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Çeşme şehir merkezinden başlayan yarış Ovacık, Ildırı, Kadıovacık, Barbaros Köy, Port Alaçatı üzerinden tekrar Çeşme’ye dönerek son bulacak. Uzun yarışa Kadın-Erkek 9 kategoride bisikletçi katılacak. 63 kilometrelik kısa yarış Toyota HYBRID Parkuru, saat 08.30’da Çeşme şehir merkezinden başlayarak 683m + tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinden başlayan yarış Ovacık, Ildırı, Germiyan, Port Alaçatı üzerinden Çeşme’ye dönerek,yine Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Kısa parkura Kadın-Erkek 10 kategoride bisikletçi katılırken paralimpik sporcular da iki kategoride bu parkurda pedal basacak. Eşpedallar Bisiklet Derneği ile görme engelli bisikletçiler, Toyota HYBRID Parkuru’nda mücadele edecekler. Yarışa 16 yaşından 65 + yaş aralığında bisikletçi katılacak.

Tüm kayıt gelirleri, Veloturk’ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine aktarılacak

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro yarışı için elde edilen kayıt gelirleri her yıl olduğu gibi bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştürmek için kurulan Veloturk’ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek.