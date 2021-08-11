120 Milyon Euroluk transfer! Messi resmen PSG'de

Ve futbol tarihine geçecek o an gerçekleşti… Paris Saint-Germain, Lionel Messi’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Barcelona'ya gözyaşları ile veda eden 34 yaşındaki Lionel Messi özel uçakla geldiği Paris’te yüzbinlerce kişi tarafından karşılandı.

Daha önce 2017 yılında yine Barcelona'dan Neymar'ı, serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu kadrosuna katan PSG, Katalan ekibinin bir diğer yıldızını da kadrosuna kattı. Finansal Fair Play (FFP) şartları nedeniyle Barcelona'nın yeni sözleşme öneremediği Lionel Messi PSG ile sözleşme imzaladı.

A new ???? in Paris !



PSGxMESSI ❤️???? pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ AN VİDEO İLE DUYURULDU

Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katarak müthiş bir kadro oluşturan PSG’nin hayalleri süsleyen son transferi Lionel Messi için özel bir video hazırlandı. Fransız ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tüm dünyanın beklediği anı resmen gerçekleştirdi. Messi’nin tanıtım videosu kısa süre içerisinde binlerde beğeni ile rekor kırdı.

Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Messi yeni takımının formasını sırtına geçirdikten sonra şu açıklamalarda bulundu; “Paris’te kariyerimin yeni bölümüne başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulübün ve benim vizyonum mükemmel bir uyum içinde. Buradaki oyuncuların ne kadar yetenekli olduklarını biliyorum. Onlarla birlikte harika şeyler başarmak için sabırsızlanıyorum.”

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, 34 yaşındaki futbolcunun, PSG'den 3 yılda net toplam 120 milyon Euro alacağını açıkladı.