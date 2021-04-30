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12 Dev Adam’ın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı belli oldu. Milliler ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak.

Spor 30.04.2021, 11:53
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12 Dev Adam’ın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı belli oldu. Milliler ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın grup karşılaşması takvimi FIBA tarafından açıklandı.

Kura çekimi sonucunda A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen Milliler gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak. 3 Eylül 2022’de Bulgaristan ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, 4 Eylül 2022’de ev sahibi Gürcistan, 6 Eylül 2022’de Belçika ve 7 Eylül 2022’de İspanya ile oynayacak. 12 Dev Adam’ın grup karşılaşmalarına Gürcistan’ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak. Maçların saatleri ise FIBA tarafından daha sonra duyurulacak.

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Millilerin turnuvadaki maç takvimi şöyle:

1 Eylül 2022

Türkiye - Rusya

3 Eylül 2022

Türkiye - Bulgaristan

4 Eylül 2022

Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2022

Türkiye - Belçika

7 Eylül 2022

Türkiye - İspanya
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