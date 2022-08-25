12 Dev Adam’a özel reklamlı destek

Garanti BBVA, ana sponsoru olduğu A Erkek Milli Takımı 12 Dev Adam’a, 1-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde de desteğini yineledi.

12 Dev Adam 1-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek. 21 yıldır Türk basketbolunu aralıksız destekleyen Garanti BBVA, ana sponsoru olduğu A Erkek Milli Takımı 12 Dev Adam’a, 1-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde de desteğini yineledi. Türkiye spor tarihinin en uzun soluklu sponsorluklarından birine imza atan, basketbola ‘12 Dev Adam’ markasını kazandıran Garanti BBVA, Milli Takıma desteğini hatırlatan özel bir reklam filmi hazırladı.

Filmde bankanın Erkek ve Kadın Milli Takımlarından, Tekerlekli Sandalye Milli Takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na (12 DABO) kadar Türk basketboluna uzun yıllardır devam eden katkısına vurgu yapılırken, milyonlarca sporsever A Milli Takımı desteklemeye davet ediliyor.

Banka diğer taraftan basketbola gönül veren ve 12 Dev Adam’ı coşkuyla destekleyen sporseverleri de unutmuyor. Banka mobilden müşterisi olanlar arasında yaptığı çekilişle 2 şanslı çifti, Milli Takımın Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında ilk tur maçlarını oynayacağı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ağırlayacak.

Yapılan açıklamaya göre topluma sağladığı katkıların kalıcı ve sürdürülebilir olması ilkesiyle hareket eden banka, Türk basketboluna desteğinin 21. yılını kutluyor. GBanka, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yakın işbirliği içinde bugüne kadar, 12 Dev Adam Basketbol Okulları’ndan altyapı milli takımları ile A Kadın ve Erkek Milli Takımlarına uzanan çok geniş bir yelpazede basketbola önemli katkılar sağladı. Bu katkıların toplumda ve sosyal hayatta kalıcı bir değer oluşturduğuna inanan banka, aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Kadın ve Erkek Milli Takımlarının da sponsorluğunu üstlendi. Banka, sponsorluk boyutunun yanında 21 yıldan bu yana yürüttüğü iletişim çalışmaları ve pazarlama faaliyetleriyle de basketbolun ve milli takımların markalaşmasında, basketbola olan toplumsal bilincin ve desteğin güçlendirilmesinde önemli rol oynadı.