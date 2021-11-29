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12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı mağlup etti
12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti 12 Dev Adam, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk ettiği Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
Spor 29.11.2021, 11:10
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Takım, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.
Milli Takım'da Shane Larkin 22, Buğrahan Tuncer 17, Metecan Birsen 11 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Dan Clark 17, Gabriel Olaseni 15 sayıyla oynadı.
Orhun Ene yönetimindeki Milli Takım grubun ilk maçında Belarus'a kaybetmişti. Büyük Britanya ise büyük bir sürpriz imza atarak grubun favorilerinden Yunanistan'ı 78-69 mağlup etmişti.
12 Dev Adam grubun üçüncü maçında 25 Şubat 2022'de Yunanistan'a konuk olacak.