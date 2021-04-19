12 büyük kulüp, futbol ekonomisindeki istikrarsızlık nedeniyle Avrupa Süper Ligi isminde yeni bir turnuva kurdu

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.



AVRUPA FUTBOL EKONOMİSİNİN İSTİKRARSIZLIĞI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar euro ödeneceği ifade edildi.

KAÇ TAKIM KATILACAK?

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

TURNUVANIN FORMATI NASIL OLACAK?

Ağustos'ta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.

HANGİ TAKIMLAR VAR?

Arsenal

Manchester United

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Tottenham Hotspur

Milan

Inter

Juventus

İspanya

Atletico Madrid

Barcelona

Real Madrid

AVRUPA SÜPER LİGİ YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

Başkan: Florentino Perez

Başkan Yardımcısı: Andrea Agnelli

Başkan Yardımcısı: Joel Glazer

NE KADAR YAYIN GELİRİ HEDEFLENİYOR?

Avrupa Süper Ligi'ne her sezon katılım gösterecek olan 15 kurucu takım, tahminlere göre bu sezonlarda katılım payı olarak 3.5 milyar euroyu bölüşecek. İlk 6 sırada bulunan kurucu takımların gelirinin 350 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor. Her sezon değişmeli katılacak 5 takım ise 100 milyon euro gelir elde etmesi öngörülüyor.

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ VE UEFA NEDEN ANLAŞAMADI?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.

UEFA NE DEDİ?

UEFA resmi internet sitesi üzerinden, İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A, Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

"Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, ​​açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez. Avrupa Süper Ligi adında bir turnuva yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun gerçekleşmesi halinde, bu komik projeyi durdurmak için ortak hareket edeceğiz. İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir. Adli ve sportif tüm önlemleri alacağız. Bu projede yer almayı reddeden Fransa ve Almanya kulüplerine teşekkür ederiz. Böyle bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbolseverlere, politikacılara çağrıda bulunuyoruz. Azınlık bir grup sadece kendi çıkarlarını düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"

FIFA NE DEDİ?

Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanmasının ardından FIFA'dan resmi açıklama geldi. Söz konusu karara sıcak bakmadığını belirten FIFA'nın herhangi bir yaptırım ya da ceza sinyali vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

"Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'dan kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır"

AGNELLI GÖREVİNDEN AYRILDI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli’nin Avrupa Kulüpler Birliği’nden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

İtalya'nın önde gelen Corriere dello Sport ve La Gazetta dello Sport gazetelerinde çıkan haberlerde, Avrupa futbolunda "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir yapılanmaya giden 12 kulüpten biri olan Juventus'un, ECA'dan da ayrıldığı belirtildi.

Juventus'un doğruladığı belirtilen haberlere göre, Andrea Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti. Haberlerde, Juventus’un kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi’ne katılacağı kaydedildi.

"Süper Lig, geleceğimiz"

Andrea Agnelli'nin de Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yardımcısı olduğu aktarıldı.Haberlerde, Agnelli'nin "Süper Lig, geleceğimiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BORIS JOHNSON: YIKICI OLABİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı. Avrupa Süper Ligi’nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.



KULÜPLER BİRLİĞİ KARŞI ÇIKIYOR

Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.

Vakfın Twitter hesabından İngilizce yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.

Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurulması için çaba sarf ettiği "Avrupa Süper Ligi" projesine, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak karşı çıkmıştı.

PREMIER LİG YÖNETİMİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Yaşanan bu gelişmelerde sonra dünyanın en çok takip edilen ligi Premier Lig konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Avrupa Süper Ligi fikri, oyununun tüm çekiciliğini zayıflatacak ve tüm futbolcular üzerinde derin zarar verici bir etkiye sahip olacaktır. "İngiliz futbolunun bütünlüğünü ve gelecekteki beklentilerini, oyunun çıkarları doğrultusunda savunmak için diğer paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz."

FRANSIZLAR REDDEDİYOR

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddeden ülkelerden biri olan Fransa'da Ligue 1 ve Fransa Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. "Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, herhangi bir Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkıyor. Bu UEFA'nın yanı sıra Avrupa futbolunun tamamını tehdit eden bir proje... "Avrupa Süper Ligi hayali, futbolun Avrupa kıtasında daha önce görülmemiş bir şekilde gelişmesini sağlayan sistemin ortadan kalmasına neden olacak."

İTALYAN BASINI BUNU KONUŞUYOR

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün gece yarısı "Avrupa Süper Ligi"ni kurdukları açıklaması, İtalyan basınında da ilk haber olarak geniş şekilde yer buldu.

La Gazzetta dello Sport, internet sitesinden, "Süper Lig doğuyor. 12 kulüp açıkladı: Inter, Milan ve Juventus da var" başlığını kullandı. Corriere dello Sport, "Artık resmi: Futbolda devrim. Aralarında Juventus, Inter ve Milan'ın olduğu 12 kulüple Süper Lig doğuyor" manşetiyle haberi verdi.

La Repubblica gazetesi, "Süper Lig: Avrupa futbolunu değiştiren gece. İşte asilerin karşılaşacağı riskler" başlığıyla bu haberi ilk sıradan gördü. Gazete, söz konusu 12 kulübün UEFA ve FIFA tarafından ulusal ve uluslararası şampiyonalardan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

La Stampa gazetesi, "Avrupa futbolunda deprem: Juventus, Inter ve Milan'la yeni Süper Lig doğuyor. UEFA: Kim dahil olursa her şeyden men edilir" başlığını kullandı. ANSA ajansı da "Süper Lig doğuyor. Inter, Juventus ve Milan da var" başlığıyla haberi duyurdu.

Diğer yandan, 12 kulübün gece yarısı yaptığı açıklamadan önce, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı. (Spor Arena)