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11 yıllık özlem sone erdi, taraftar sokağa döküldü

Sakaryaspor, ligin bitmesine 2 maç kala Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantilerken şehirde de bayram havası oluştu. Bayrakları ve meşaleleri alan yeşil-siyahlı takımın taraftarı sokaklara akın etti.

Spor 24.04.2022, 18:31
11 yıllık özlem sone erdi, taraftar sokağa döküldü

Sakaryaspor, ligin bitmesine 2 maç kala Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantilerken şehirde de bayram havası oluştu. Bayrakları ve meşaleleri alan yeşil-siyahlı takımın taraftarı sokaklara akın etti.

Son 11 yılda 7 kez play-off oynayan Sakaryaspor, 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandırdı. Son olarak geçtiğimiz sene ezeli rakibi Kocaelispor’a final karşılaşmasında yenilerek bir kez daha şampiyonluk yolunda direkten dönen Sakaryaspor, bu kez şampiyonluğunu Serik deplasmanında ilan etti. Antalya’da oynan maçın bitmesinin ardından Sakarya sokaklarında da ‘Şampiyon Sakaryaspor’ sesleri yükselmeye başladı. Evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen yeşil-siyahlı takımın taraftarı Tatangalar, ellerine aldıkları bayrak ve meşalelerle sokaklara döküldü. Çark Caddesi’nde yükselen şampiyonluk sesleri Gar Meydanı’na kadar sürdü. Burada şampiyonluk turlamaları yapan bazı araçlar ise desteklerini korna çalarak gösterdi.

Öte yandan, şampiyonluk kutlamaları için takımı karşılamaya gidecek olan taraftar Kent Meydanı’ndan otobüslere binmeye hazırlanıyor.

“En çok biz hak ettik bu sevinci”

Play-off finalleri kaybederek üzülen taraftar grubunun en çok bu sevinci hak ettiğini belirten Sakaryasporlu genç taraftar, “Biz çok Play-off finali kaybettik, çok üzüldük ve en çokta biz hak ettik bu sevinci. Artık sevincimizi en sonuna kadar yaşayacağız. 40 gün 40 gece dedik bunu yaşatmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar Sakaryaspor’a destek verdik, en kötü günde de buradaydık biz ve en iyi günde de buradayız. Şampiyon olduğu için sevmedik biz bu takımı, başka bir şey söylemeyi düşünmüyorum şampiyonluğun tadını çıkartmak istiyorum. Hedef Süper Lig. Onlar bizi beklesinler, onlar hiç büyük görmemişler, en büyük Sakaryaspor” dedi.

“Efsane geri dönüyor”

Senelerden beri taraftarın beklediği şampiyonluğun geldiğini ifade eden taraftarlar, “Çok mutluyuz, taraftar, takım herkes çok mutlu. Bu alemde tek büyük Sakaryaspor. Bu taraftar boşuna beklemedi, herkes çok heyecanlı. Gerçek kupayı getirmek için son iki maç, son maçtan sonra şehri görün. Şampiyon Sakarya. Senelerden beri beklediğimiz şampiyonluktu. Artık efsane geri dönüyor diyelim. Bundan sonraki yol Süper Lig, 4 büyükler bizi beklesin” diye konuştu.

“Türkiye bizi Play-Off finallerinde seyretti”

Farklı bir yeşil siyahlı taraftar ise “Buraya kolay gelmedik. Türkiye bizi play-off finallerinde seyretti. Buraya zor ulaştık, kolay bırakmamak gerekiyor aslında bundan sonrası daha önemli. Hedefimiz bu çıktığımız ligde biraz tutunup daha sonrasında Süper Lig tabii ki. Şehir takımlarının üst liglerde olmasını talep ediyoruz. Bu takımlar üst liglerde olsa daha keyifli bir lig olur. Sabiha Gökçen Havalimanı güvenliğini, önlemini alsın muhtemelen bugün orada büyük coşkulu bir kalabalık olur. Bu kutlama bir gecede bitecek gibi değil lig bitinceye kadar yaklaşık 2 hafta boyunca doyasıya kutlayacağız. En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz” şeklinde konuştu.

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