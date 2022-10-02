100 kilometrelik ultramaratonu 10 saat 37 dakikada koştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nda birinciliği 100 kilometreyi 10 saat 37 dakikada koşan İsmail Kaban elde etti. Zorlu yarışın kadınlar kategorisinin birincisi ise Deniz Çiçek oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın startı, bundan önceki 11 yarışta olduğu gibi ilçeye bağlı Kavaktepe Mahallesi’nden verildi. Şampiyonaya yurtiçi ve yurtdışından katılan toplam 84 sporcu, 100 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti.

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası erkekler genel klasmanında birinciliği 10 saat 37 dakikalık derecesi ile Adana’dan katılan 48 yaşındaki İsmail Kaban elde etti. İkinciliği Sadık Çelik ve üçüncülüğü de Mecit Çelebi kazandı. Kadınlar kategorisinde birinciliği ise daha önceki yarışlarda dereceye giren Deniz Çiçek elde etti. Çiçek, 100 kilometreyi 14 saat 58 dakikada koştu. Kadınlar kategorisinde ikincilik kupasını kaldıran isim 17 saat 25 dakika ile Arife Özler oldu. Maratona katılsa da sakatlandığı için koşuyu tamamlayamayan 72 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli’ye de en yaşlı sporcu ödülü verildi.

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın ödül ve madalya töreni ise hükümet konağı önünde gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak konuşan isim ultramaraton sporunu Elbistan’la buluşturan sporcu İbrahim Şahin oldu.

Şahin, tüm sporculara teşekkür ederek, “Zorlu bir yarışı daha kazasız belasız tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Sporcularımızın tamamını gelecek yıl da bekliyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir ise kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarının altını çizdi. Demir, “Bu zorlu ultramaratonu tamamladık. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz. İbrahim Bey, 2009 yılında ilk kez kendisi koşarak bu organizeyi başlattı. Sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural da, organizasyona emek verenlere ve sporculara teşekkür ederek, “Bu yıl 12.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nı tamamlamış buluyoruz. Gerçekten çok önemli bir spor organizasyonu. Birçok şehirden gelen sporcularımız 100 kilometrelik parkurda mücadele ettiler. Bizler de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yarışları bitirsin ya da bitiremesin tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. İnşallah geleneksel hale gelmiş bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir organizasyon haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nı birincilikle bitiren İsmail Kaban, insanın istediği zaman başaramayacağı bir şey olmadığını söyledi. Kaban, “Sıcak bizi çok etkiledi. Parkur çok güzeldi. Geçen sene 4.olmuştum. İnsan yeter ki istesin; başaramayacağı bir şey yok. Birinci olmak çok değerli benim için” diye konuştu.

Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Deniz Çiçek de, şampiyon olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

73 yaşında ultramaratona katılan Muharrem Karaçizmeli de, “Bu yıl yarışı tamamlayamadım ama önümüzdeki yıl yine katılacağım. Gençlere örnek olmak adına bu yarıştayım” dedi.

Genel klasmanda 7.olan Halil İbrahim Berktaş da, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına koştuğunun altını çizerek; kazandığı kupayı da onlara ithaf etti.

Tören, dereceye girenlere ödüllerin ve kupalarının verilmesi ile son buldu.