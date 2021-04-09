10 yaşındaki Eric Marshall her pozisyonda oynuyor

Belli bir pozisyonu olmayan ve sahanın her yerinde görev alabilen Eric, 15 Mayıs 2010'da Liberya'nın başkenti Monrovia'da dünyaya geldi. Okul takımındaki başarılı performansının ardından Liberya 4. Lig takımlarından FC Gar'ou'ya transfer oldu. İlk maçına Haifia Fc karşısında çıkan ve 80 dakika sahada kalan Eric Godpower Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu!

En yakın arkadaşı Alex onun hakkında, "Eğer ki maçı kaybetmeye başlarsak bir anda Eric her pozisyonda oynamaya başlıyor. Savunma, pasör, orta saha, forvet ve geri kalan her şey... Çünkü kaybetmekten nefret ediyor. Maçı eğer kaybedersek de ağlamaya başlıyor" sözlerini kaydetti.

(Fanatik)