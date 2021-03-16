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10 numara Mostafa Mohamed'e rezerve!
Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın gidişiyle boşta kalan 10 numaralı formayı Faslı yıldız Mostafa Mohamed'e vermeyi düşünüyor.
Spor 16.03.2021, 13:07
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Sarı- kırmızılı yönetimle sıkıntılar yaşaması sonucu takımdan ayrılan Younes Belhanda sonrası seneler sonra 10 numaralı forma boşta kaldı. Yeni sezonda 10 numaralı forma için Mostafa Mohamed uygun görülüyor.
Şu anda 31 numaralı formayla sahaya çıkan Faslı yıldız, 10 numaralı formanın yeni sahibi olabilir.
RİZESPOR MAÇINDA DA ÇİFT FORVET TAKTİĞİ
Kayserispor maçında çift forvet uygulayan ve bundan oldukça memnun kalan teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında da çift forvetle sahaya çıkmayı planlıyor.
Terim, Emre Akbaba'nın yerine ise Feghouli'yi 11'e alacağı açıklandı.