10 maçta 70 gol attılar, kalelerinde hiç gol görmediler

Hatay Amatör Küme (U14) Gençler Ligi (D) Grubu’nda oynayan Arsuz Altıngençlik Futbol Kulübü, oynadığı 10 lig maçını da kazanarak 70 gol attı, hiç gol yemedi.

Sezon başından bu yana 10 karşılaşma oynayan Arsuz Altıngençlik Futbol Kulübü, tüm müsabakalardan attıkları ortalama 7 golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Geleceğin yıldız futbolcuları, rakip fileleri 70 kez havalandırırken kalelerinde hiç gol görmedi.

Sinan Arslan ve Ömer Şimşek’in çalıştırdığı Arsuz Altıngençlik Futbol Kulübü, Hatay amatör liglerde mücadele eden 118 takım arasında 70 golle "En fazla gol atan" ve hiç gol yemeyen tek takım olarak grubunda 30 puan ile liderliğini sürdürüyor.