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10 futbolcusu Covid-19’a yakalanan Kocaelispor tesislerini kapattı

Kocaelispor’da 10 futbolcusu Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesislerini basına ve taraftara kapatıldı.

Spor 30.11.2020, 18:05
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10 futbolcusu Covid-19’a yakalanan Kocaelispor tesislerini kapattı
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Kocaelispor’da 10 futbolcusu Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesislerini basına ve taraftara kapatıldı.

2.Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit’in Covid-19 testleri pozitif çıktı. Kulüp başkan vekili Engin Koyun’un testi de pozitif çıkan ve bugün tüm sporcuları yeniden testten geçen Kocaelispor, Körfez ilçede bulunan Brunga Tesisleri’ni basına ve taraftara kapattığını açıkladı. Tedbirler kapsamında kulübün haftalık basın toplantılarının da yapılmayacağı duyuruldu.

Kulübün açıklaması şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Basın Mensupları, ülkemizde ve şehrimizde artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri bir sonraki bilgilendirmeye kadar basına ve taraftara kapalı olacaktır. Bununla birlikte Basın Sözcümüz Abdulkadir Yılmaz’ın her hafta düzenlediği basın toplantısı bir süreliğine yapılmayacak, dijital ortam aracılığı ile bilgi alışverişi sağlanacaktır."
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