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10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Spor 07.04.2022, 12:58
10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen BIOR, 1 Nisan’da gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Kumbahçe açıklarında kurulan parkurlarda gerçekleşen mücadelelerle Bodrum’da 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya optimist Şampiyonası’nın provası niteliğinde devam eden BIOR, Kumbahçe Meydanı’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

20 ülkeden 312 sporcunun katıldığı 10’uncu BIOR’da genel sıralamada ilk 10’a girenlerin kürsüye çıktığı ödül töreninde Tayland’ın Royal Varuna Yat Kulübü’nden Weka Bhanubandh birinci, Ukrayna Optimist Yelken Takımı’ndan Sviatoslav Madonich ikinci, Malta Milli Takımı’ndan Timmy Vassallo üçüncü oldu.

Optimist junior genel sıralamada ise İstanbul Yelken Kulübü’nden Mehmet Erkut Budak, junior kızlarda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Melis Bolat, senior kızlarda Türk Milli Takımı’ndan Medine Havva Tatlıcan’ın birinci olduğu yarışlarda, ülke kupasının sahibi Litvanya’dan Erik Scheidt oldu.

Dünya, çocuklarla güzelleşecek

Genel klasmanda dereceye girenlere ödüllerini veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın çocuklarla güzelleşeceğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinden Bodrum’a gelerek kucaklaşan, barışın, hoşgörünün burada en güzel örneklerini sergileyen bütün milletlerden gelen çocuklarımıza, teşekkürlerin en büyüğü onlara. Onlar sayesinde dünya güzelleşecek. Bu etkinlikler sayesinde onlar bir araya gelecekler ve dünyayı bizden çok daha iyi koruyacaklar ve güzelleştirecekler, barışı tesis edecekler. Buradan şu anda Avrupa’nın göbeğinde var olan savaşın da bir an önce bitmesini diliyorum. Sanırım, hep beraber aynı dilekleri paylaşıyoruz.”

Bodrum’un yelken sporunda Türkiye’nin lideri olduğunu da belirten Başkan Aras, binlerce yıllık geleneksel ahşap yat imalatından günümüze kadar Bodrum denizciliğine emek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Aras ile birlikte ödül törenine katılan Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, TYF Teknik Kurul Başkanı Şenkar Öztüzün, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Törende Ukraynalı sporcular üzerinde İngilizce "Savaşa Hayır" yazılı Ukrayna bayrağı ile törene katıldı.

Ödül töreninin sonunda gerçekleşen çekilişte ise sporculara yelkende kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreni sonrasında Başkan Aras’ın yanına gelen Ukrayna Optimist Takımı sporcu ve antrenörleri, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Aras’a teşekkür etti.

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