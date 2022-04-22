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31 yıl önce Irak Konsolosluğundan açılan ateş sonucu ölen Bakkaloğlu ve Sait’in ağabeyleri İHA’ya konuştu
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray’da seçim kararının tedbiren dururulmasına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da yapılacak.
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray’da seçim kararının tedbiren dururulmasına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da yapılacak.
Spor 22.04.2022, 12:01
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray’da seçim kararının tedbiren dururulmasına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da yapılacak.