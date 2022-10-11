1. Lig Kulüpler Birliği’nden TFF Başkanı Büyükekşi’ye ziyaret

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya, 1. Lig Kulüp Başkanları ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeye 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 1. Lig Kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Ziyarette Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 8 haftanın değerlendirmesi yapıldı. Ligin marka değerinin daha da artırılması için yapılacak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Geçen ay 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanlığına seçilen Murat Özkaya, ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye bir plaket takdim etti.