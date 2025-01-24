Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 100.000.000 TL nominal pay da talep toplama yöntemi ile halka arz edilecek. Halka arzın ardından Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Net nakit pozisyonu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip olan Enda, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi planlıyor.