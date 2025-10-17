SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Ecogreen Enerji Holding’in 1 TL nominal değerli payları, 10,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,1 milyar TL olarak hesaplandı.

Sürdürülebilir enerji alanında projeler geliştiren Ecogreen Enerji Holding, halka arzla birlikte büyüme yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor. Şirketin paylarının hangi tarihler arasında talep toplanacağına ilişkin detaylar, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde yayımlanan detaylar ise şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025-54 sayılı bültenini yayımlayarak yeni bir halka arza onay verdi. Karara göre, enerji sektöründe faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding A.Ş., ilk kez paylarını halka arz edecek.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Ecogreen Enerji Holding’in 1 TL nominal değerli payları, 10,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL, halka açıklık oranı ise %22,64 olarak açıklandı. Toplamda 110 milyon adet pay satılacak.

Halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca 15 gün fiyat istikrarı planlanıyor, hem ortak hem de ihraççı satışına 1 yıl boyunca kısıtlama getiriliyor.

Ecogreen Enerji Ne İş Yapar?

2020 yılında kurulan Ecogreen Enerji, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin portföyünde 180 MW kurulu güce sahip 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santrali bulunuyor. Dokuz bölgede faaliyette olan bu tesislerle yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretimi sağlanıyor.

Ecogreen, faaliyete geçmemiş projelerini de devreye alarak toplam 300 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca şirket, Türkiye’nin biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesisi olan Ecofer Gübre fabrikası ile tarım sektörüne katkı sağlıyor.

Finansal Görünüm

Şirketin son üç yıla ait finansal verileri şöyle:

2023 hasılatı: 1,2 milyar TL

2023 brüt kârı: 281,3 milyon TL

2022 hasılatı: 612 milyon TL

2022 brüt kârı: 144,5 milyon TL

2021 hasılatı: 245,7 milyon TL

2021 brüt kârı: 126,4 milyon TL

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları

Ecogreen Enerji, halka arzdan elde edeceği gelirin:

%50-60’ını kısa vadeli borçların azaltılmasında ,

%40-50’sini ise yeni enerji yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlıyor.

Ortaklık Yapısı

Şirketin tek pay sahibi Osman Uğurlu olarak görünüyor.

Ecogreen Enerji’nin halka arz tarihi ve borsa kodu onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinleşecek. Katılım endeksine uygunluk durumu da izahnameyle birlikte netleşecek.