Kurul, söz konusu işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 ve 104. maddelerinde belirtilen fiillere dair makul şüphe oluştuğunu duyurdu.
SPK, yatırımcı hak ve yararlarının korunması amacıyla yapay piyasa oluşturulmasına yönelik işlemlerin önlenmesi için bu kararı aldığını açıkladı. Karar kapsamında, 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren 6 ay süreyle borsalarda işlem yapamayacak kişiler şunlar:
-
Salih Can Tan
-
Bertan Yıldırım
-
Yaşar Ceylan
-
Muhammet Şahinal
-
Zerrin Ceylan
Kurulun açıklamasında, kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı “Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği”nin 5/1 ve 6/1 maddeleri çerçevesinde alındığı belirtildi.