Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) raporuna göre, Türkiye’nin köklü reasürans şirketi Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi’nin (Milli Re) özkaynaklarındaki ve operasyonel performansındaki gelişmeler nedeniyle uluslararası ihraççı kuruluş kredi ve mali güç derecelendirme notlarının görünümü ‘Olumlu’ olarak revize edildi. Kuruluş aynı zamanda şirketin ‘trBBB+’ seviyesindeki ulusal ölçekli derecelendirme notunu iki kademe birden artırarak ‘trA’ seviyesine yükseltti. Raporda, küresel notun ‘Olumlu’ görünümünün, S&P’nin önümüzdeki iki yıllık sürede Millî Reasürans’ın sermaye yeterliliği ve piyasadaki konumunun gelişmesini sürdüreceğine dair beklentisini yansıttığı ifade edildi.

Millî Reasürans 2023 yılı sonunda 10,1 milyar TL seviyesindeki özkaynaklarını 2024 yılı sonunda 16,5 milyar TL’ye; 2025 Haziran sonunda ise 20,6 milyar TL’ye çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin not artışı ve olumlu görünüm kararını değerlendiren Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, “Bu rapor, son yıllarda uyguladığımız dengeli büyüme ve güçlü risk yönetimi stratejimizin bir yansıması. Sermaye yapımızı güçlendirmek ve teknik kârlılığımızı artırmak için kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası düzeyde teyit edilmesi, hem Türkiye sigortacılık sektörü hem de Millî Reasürans için önemli bir motivasyon kaynağı. Önümüzdeki dönemde de finansal sağlamlığımızı ve piyasadaki liderliğimizi pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu AM Best’in gerçekleştirdiği not artışı da finansal gücümüzün ve istikrarlı performansımızın uluslararası ölçekte bir diğer önemli teyidi oldu” dedi.”