"Çocuklarımızı Dijital Tehditlerden Korumak İstiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemelerde sona yaklaşıldığını belirtti. Çocukların internete erişimini engellemek gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Amacımız, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak. Dijital bağımlılıkla mücadele, Aile Eylem Planı’mızın önemli bir parçası. Bu doğrultuda yaklaşık bir yıldır çalışmalar yürütüyoruz."

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına ciddi yükümlülükler getirileceğini belirten Bakan Göktaş, çocukların hesap açarken yaş tespitinin doğru yapılmasını ve platformların maksimum denetim sağlamasını zorunlu hale getireceklerini söyledi.

Platformlara Yeni Yükümlülükler ve Yaptırımlar Geliyor

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle platformlara yönelik iki ana başlıkta düzenleme yapılacağını açıkladı:

1️⃣ Yaş Tespiti ve Denetim:

16 yaşından küçük çocukların hesap açarken kimlik doğrulama gibi yöntemlerle yaş tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılması zorunlu olacak .

. Platformların gelişmiş teknoloji kullanarak maksimum denetimi sağlaması gerekecek.

2️⃣ Ebeveyn Kontrol Mekanizmaları:

Ailelerin çocuklarının sosyal medyada geçirdiği süreyi takip edebilmesi için yeni ebeveyn kontrol araçları geliştirilecek .

. Platformlar, bu kontrolleri uygulamaya koymazsa yaptırımlarla karşılaşacak.

"Dijital Ebeveynlik" Zorunlu Hale Geliyor

Bakan Göktaş, çocukların dijital risklere karşı korunmasında ebeveynlerin de büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Anne babalar, 'dijital ebeveynlik' adı verilen yeni bir sorumluluk alanına adapte olmalı. Çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilinçli bir şekilde korumak zorundalar. Bu süreçte ebeveynlere destek olmak için çeşitli eğitimler planlıyoruz."

Düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirten Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle tekrar bir araya geleceklerini ve milletvekillerinin desteğiyle bu yıl içinde düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.