Sosyal medyada büyük tık alan 'pizza çalan martı' videosu asılsız!

Videonun ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde Bahçede Bırakılan Pizzayı Alıp Göğe Uçan Martının Pizzanın Sahibi Tarafından Kaydedildiği Anı Yansıttığı İddiası aslında asılsız. Birçok haber kanalı videoyu kaynak gösterip 'Pizza hırsızı martı kamerada' haber başlığı ile paylaşmıştı.

VİDEO DİJİTAL ORTAMDA ÜRETİLMİŞ

Hayvanların sosyal medyada enteresan şekilleriyle ve hareketleriyle görüntülenmesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu ilgiyi fırsat bilen kişiler ise daha çok tıklanma almak için vatandaşları aslında gerçek olmayan bilgileri videolar ve resimlerle zenginleştirip paylaşıyor. Söz konusu video da dezenformasyona bir örnek. Bu video üç boyutlu modelleme ve görsel dijital efektlerle yapılmış olsa da, 2007’den beri "pizza hırsızı martı" başlığıyla etkin sosyal medya kullanıcılarının karşısına çıkıyor ve büyük beğeni topluyor.