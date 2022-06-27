Sosyal medya bu şarkıyı konuşuyor!

Milyonlarca genç hayallerindeki üniversiteye girebilmek için lise hayatı boyunca okul ve dershane sıralarında dirsek çürütüyor. Bu yıl öğrenciler, YKS maratonunu geride bıraktı. Şimdi ise üniversite adaylarının gözü kulağı sınav sonuçlarında. Ülkemizde üniversiteye girme hayali kuranlar kadar lisans mezunu iş bulma hayaliyle yanıp tutuşan gençler var.

Z kuşağının en büyük sorunu ise iş bulamamak. 16 yıl boyunca okul sıralarında dirsek çürüten gençler mezun olduğunda iş arama sürecinde hem çevre baskısı hem de işsizlikten kaynaklı psikolojik sorunlar yaşıyor. Gençlerin neredeyse hepsi teknolojiyle iç içe. 2 genç de yaşadığı problemleri ve işsizliği şarkı yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımının ardından milyonlarca kullanıcıya ulaşan video, büyük beğeni topladı.

VİDEO BÜYÜK SES GETİRDİ

Şarkıda geçen “Nerede erittim maaşımı bilmem, az şekere, az bibere" sözleri damga vurdu.